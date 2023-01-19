В ДТП с КамАЗом в Коми пострадал водитель легковушки

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В среду, 18 января, в Ухте столкнулись Volvo S80 и КамАЗ К3340, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 7.40. Volvo ехал по трассе Сыктывкар –Нарьян-Мар в сторону Ухты. На 310-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка врезалась в стоящий у края дороги КамАЗ.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки 1998 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. Водителя Volvo 17 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Он получил права в 2019 году.

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