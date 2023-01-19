Сыктывкарец заплатил сыну миллион рублей, чтобы не сесть в тюрьму

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В Сыктывкаре после возбуждения уголовного дела о неуплате алиментов мужчина 1979 года рождения выплатил сыну более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, задолженность мужчины перед сыном превысила миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело, которое направили в суд. Фигуранту грозило до года лишения свободы. Ранее его арестовывали на 12 суток. Для того, чтобы избежать более тяжкого наказания, он рассчитался с бывшей супругой. Поэтому мужчину освободили от уголовной ответственности.

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