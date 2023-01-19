Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 9:49

Сыктывкарец заплатил сыну миллион рублей, чтобы не сесть в тюрьму

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре после возбуждения уголовного дела о неуплате алиментов мужчина 1979 года рождения выплатил сыну более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, задолженность мужчины перед сыном превысила миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело, которое направили в суд. Фигуранту грозило до года лишения свободы. Ранее его арестовывали на 12 суток. Для того, чтобы избежать более тяжкого наказания, он рассчитался с бывшей супругой. Поэтому мужчину освободили от уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми должник по алиментам отдал жене квартиру (подробности)