Житель Коми украл стиральную машину, чтобы продать знакомой

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В Коми 34-летнего жителя Благоево Удорского района признали виновным в краже стиральной машины. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 16 ноября жителю Благоево позвонила знакомая. Она поинтересовалась, не знает ли он людей, продающих стиральную машину. Мужчина вспомнил, что видел такую бытовую технику у соседа, с которым накануне выпивал. Житель Коми пообещал договориться о продаже.

Следующим вечером злоумышленник решил воспользоваться тем, что соседа дома нет. Он открыл дверь, которая запиралась на гвоздь, проник в квартиру и украл стиральную машину. Далее злоумышленник вручил приятельнице краденое. Мужчина заявил, что сосед оценил технику в 5 тысяч рублей. Житель Коми собирался получить деньги от знакомой и оставить их себе, но не успел. Дело в том, что мужчиной заинтересовались полицейские. Суд приговорил его к году лишения свободы условно.

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