В Сыктывкаре девятилетнему ребенку заплатят 50 тысяч рублей за нападение собаки

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В Сыктывкаре девятилетнему ребенку заплатят 50 тысяч рублей за нападение бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте. Мальчик гулял на детской площадке возле дома. На него неожиданно напала бродячая собака. Животное укусило ребенка в область глаза. После этого сыктывкарцу пришлось делать прививки от бешенства. Кроме того, у него сформировался страх перед собаками.

В прокуратуре подчеркнули, что инцидент произошел из-за того, что власти ненадлежащим образом отлавливали бродячих животных. Поэтому сыктывкарский прокурор обратился в суд. С администрации взыскали 50 тысяч рублей.

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