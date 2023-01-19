У депутата Корткеросского района Коми прошли обыски

Фото администрации Корткеросского района

У депутата Коркеросского района Коми Надежды Макаровой прошли обыски. Об этом сообщает БНК со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, правоохранители провели и дома в селе Большелуг, и на работе депутата. Женщину подозревают в коммерческом подкупе.

Как сообщается на сайте администрации Корткеросского района, Надежда Макарова в муниципальном совете является заместителем председателя комиссии по вопросам инфраструктурного развития. За 2021 год она задекларировала 1,129 млн рублей.

СПК «Исток» является крупным производителем молока, мяса и входит в число лучших сельхозпредприятий республики по удою на одну фуражную корову. В конце 2021 года предприятие реализовало проект на 69,3 миллиона рублей, построив в деревне Выльыб роботизированную ферму беспривязного содержания на 140 голов крупного рогатого скота, сообщает издание БНК.

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