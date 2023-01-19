В Сыктывкаре обновят 13 километров сетей водоснабжения и канализации

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В 2023 году в Сыктывкаре планируют обновить почти 13 километров сетей водоснабжения и канализации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водоканал собирается отремонтировать и заменить 12,804 километра сетей водоснабжения и водоотведения. Это на 3,4 километра меньше, чем в прошлом году. При этом финансирование вырастет на 45 миллионов – до 190 миллионов рублей. Это связано с более сложными и капиталоемкими проектов модернизации сети.

В частности, на улице Тентюковской заменят два километра центрального канализационного коллектора, на Микушева – полкилометра, на Кирова – 240 метров, а вдоль Октябрьского проспекта – 800 метров.

В районе Нижнего Чова заменят 0,43 километра канализационной сети. Кроме того, будет заменен километр канализационный коллектор вдоль Октябрьского проспекта с переходом на Проспект Бумажников. Проведение работ осложняет рельеф и глубина, на которой находятся трубы.

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