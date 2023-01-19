В Коми пьяного водителя лишили машины и заставили работать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Печорский городской суд признал 22-летнего местного жителя виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Молодого человека ранее лишили прав за то, что он пьяным сел за руль. В октябре житель Печоры купил машину и спустя пять дней поехал на ней также в нетрезвом состоянии. Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил жителя Печоры к 240 часам обязательных работ. Кроме того, у него конфисковали автомобиль.

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