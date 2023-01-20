Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За период с 10 по 16 января в Коми подорожали огурцы и колбаса. Об этом сообщает Комистат.

Так, полукопченая и варено-копченая колбаса подорожала на 6,5%. Цены на мясные консервы для детского питания выросли на 3,8%. Картошка стала дороже на 2%, капуста – на 2,3%, лук – на 2,2%. Цены на свежие огурцы увеличились на 8,4%, а на зубную пасту – на 5%. Пылесосы подорожали на 2,1%, телевизоры – на 2,7%, а поливитамины – на 2,5%. При этом вермишель подешевела на 3,9%, а свекла – на 11,3%. Цены на яблоки снизились на 3,6%, на шампунь – на 3,7%. Порошок стиральный подешевел на 2%.

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