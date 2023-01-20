В Коми бухгалтер прошла опрос в соцсети и лишилась 7,5 тысячи рублей

Фото: Мария ОСИПОВА

В Ухте 40-летняя местная жительница, работающая бухгалтером, лишилась 7,5 тысячи рублей, пройдя опрос в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка увидела опрос в социальной сети. За его прохождение полагалось вознаграждение. Бухгалтер выполнила необходимые условия, перешла по полученной ссылке и заполнила форму для зачисления заработка. При этом женщина указала реквизиты карты. Через некоторое время оттуда списались деньги. Возбуждено уголовное дело.

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