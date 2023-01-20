В Коми девушку посадили на семь лет за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми 23-летнюю жительницу Волгограда признали виновной в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в конце 2018 года 18-летняя студентка и ее молодой человек приехали в Сыктывкар, чтобы заработать на наркоторговле. Девушка успела продать более двух грамм N-метилэфедрона. Кроме того, злоумышленница получила еще килограмм такого же наркотика и более 200 грамм гашиша. Все это приезжая продать не успела, поскольку ее и молодого человека задержали. Сообщника судили еще в 2020 году, и он отбывает наказание.

Девушка заявила, что не хотела продавать изъятые у нее наркотики. Однако суд приговорил злоумышленницу к семи годам лишения свободы. Отбывать срок приезжая будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, девушку оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре мужчину и двух женщин посадили за наркоторговлю (подробности)