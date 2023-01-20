Сыктывкарца осудили на 14 лет за убийство своего приятеля

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь местного жителя. Он умер на кухне одной из городских квартир от удара ножом в сердце.

Трагедия произошла минувшей весной. Двое приятелей пили алкоголь дома у одного из них. В какой-то мужчины поругались. Хозяин квартиры схватился за нож и вонзил его в грудь приятеля. Он тяжелой травмы он умер на месте до приезда медиков.

Суд назначил убийце сыктывкарца наказание в виде 14 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Коми.

– Суд первой инстанции учел, что ранее эжвинец уже отбывал срок за убийство и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный, настаивавший на отсутствии у него умысла на убийство, обжаловал приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми согласилась с позицией государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, – сообщили в ведомстве.

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