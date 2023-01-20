В Коми двое парней угнали иномарку и попали на ней в ДТП

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Койгородском районе молодых людей 2004 и 2006 годов рождения подозревают в угоне Audi. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него угнали машину. Он оставил иномарку возле дома. В четыре утра жителю Коми позвонили знакомые и сообщили, что машина лежит перевернутая в Сысольском районе. Полицейские нашли двух подозреваемых. Один из них ранее судим по различным статьям, в том числе за угоны.

Оказалось, что парни гуляли по одному из сел Койгородского района. В какой-то момент они заметили открытую машину с ключами в салоне. Приятели сели в Audi и поехали в сторону Визинги. За рулем был молодой человек без прав. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал. Оба пострадавших скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело, фигуранты дали признательные показания.

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