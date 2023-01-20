На предприятии в Коми пострадал сотрудник

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми с работником ООО «Карьероуправление-Север» произошел тяжелый несчастный случай. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекцией труда в республике.

Компания занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина. Там трудятся 34 работника. Инцидент с одними из них произошел еще 2 декабря. Причиной случившегося стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. Кроме того, руководители и специалисты не контролировали ход выполнения работы и соблюдение трудовой дисциплины. Работодателю выдали предписание об устранении нарушений.

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