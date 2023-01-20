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НовостиПроисшествия20 января 2023 12:50

В Коми два бездыханных тела обнаружено в сгоревшем частном доме

Во время пожара в частном доме погибли два жителя Усть-Вымского района Коми
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Усть-Вымском районе Коми произошел смертельный пожар, унесший жизни двоих человек. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС

По данным ведомства, огонь вспыхнул в частном доме на Трудовой улице ранним утром. После тушения пожара внутри сгоревшего здания обнаружены два тела — мужчины и женщины. Известно, что погибшими являются 63-летняя пенсионерка и 70-летний сельчанин.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём.

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