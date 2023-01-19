«Ужасно себя чувствует»: потерявший в смертельной аварии маму 11-летний мальчик из Коми находится в шоке

Фото из личного архива Анастасии Л.

Выживший в смертельной аварии в Ленинградской области 11-летний Артем из Коми находится в «ужасном психоэмоциональном состоянии». Об этом сообщили близкие семьи. По их словам, школьник тяжело переживает смерть 32-летней мамы Анастасии.

— Артему очень плохо, ужасно себя чувствует, конечно же. Маму потерять… Такое пережить… Сил семье, — говорят знакомые семьи.

Сейчас за жизнь 52-летней бабушки Артема Людмилы борются врачи. Ее состояние тяжелое, женщина находится в реанимации.

Известно, что в Санкт-Петербург отправился отец погибшей. Он намерен перевести тело на малую родину Анастасии — в Троицко-Печорск — и похоронить ее в Коми. На это нужно, как минимум 70 тысяч рублей. Неравнодушные жители Коми открыли сбор средств для транспортировки тела, а также на реабилитацию Людмилы и Артема. Все номера, по которым можно отправить деньги, можно найти здесь.

Напомним, смертельная авария случилась 16 января, на 355-м километре трассы Вологда — Тихвин в Бокситогорском районе Ленинградской области. 38-летний водитель ГАЗели не справился с управлением и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Corolla.

В результате аварии погибла 30-летняя пассажирка легковушки ― жительница Республики Коми. Также пострадали находившиеся в салоне 11-летний мальчик, 52-летняя женщина и 32-летний водитель: они получили травмы средней степени тяжести. В ГАЗели пострадали 39-летний, 37-летний и 45-летний жители Ярославской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, проводится проверка.

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