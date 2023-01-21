В Сыктывкаре 16-летний подросток напал на продавца магазина

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 16-летний подросток, обвиняемый в грабеже, ожидает суда. Юноша обокрал магазин и напал на продавца.

Как сообщает СУ СК России по Коми, в ноябре этого года юный сыктывкарец похитил из магазина товар и ударил сотрудника, который заметил кражу и хотел остановить мальчика. Подросток после нападения сразу же поспешил скрыться.

— После совершения данного преступления в отношении подростка по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При избрании меры пресечения учтено, в том числе, что ранее подросток совершил грабеж: в микрорайоне Орбита недалеко от торгового центра с применением насилия похитил сотовый телефон у незнакомого сверстника и с похищенным скрылся (за совершение грабежа подросток приговорен к 1 году лишения свободы условно), — рассказали в СК.

Уголовное дело по обвинению в разбойном нападении передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

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