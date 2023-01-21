В Воркуте возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в многоквартирном доме

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Причиной смертельного пожара в пятиэтажке Воркуты стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми.По данным ведомства, в огне погиб мужчина.

На сегодняшний день известно, что возгорание произошло из-за нарушений, которые были обнаружены в ходе проверки. По факту гибели воркутинца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— К настоящему времени назначена судебно-медицинская экспертиза, решаются вопросы, связанные с назначением пожарно-технической, генетической экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, — прокомментировали ход дела в СК.

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