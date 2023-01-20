Прокуратура Воркуты взяла на контроль проверку по факту смертельного пожара в многоквартирном доме

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Воркуте на улице Димитрова, 10 произошел смертельный пожар. В огне погиб человек. Об этом сообщили в МЧС по Коми.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, но уже известно, что из-за пожара пострадали восемь семей. Также по факту смертельного пожара начата проверка. На место Чп уже выехал прокурор города Александр Багров.

- Прокуратура Воркуты взяла на контроль проведение проверки, проводимой в целях выяснения причин возгорания. На место происшествия для координации действий спецслужб и правоохранительных органов выезжал прокурор города Александр Багров. Ход проводимых проверок находится на контроле руководства прокуратуры Республики Коми, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми два бездыханных тела обнаружено в сгоревшем частном доме (подробности)