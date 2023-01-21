Муниципальные депутаты вступились за оскорбившего журналистов мэра Печоры

Фото: пресс-служба администрации главы Печоры

В Печоре муниципальные депутаты вступились за главу города Валерия Серова, который оскорбил журналистов, назвав их «идиотами» и «проститутками». Мэра Печоры поддержали 20 депутатов из 30.

В своем открытом письме они объясняют свою позицию тем, что увольнение Серова с поста руководителя администрации внесет «смуту и разлад», что приведет к разрушению стабильной работы мэрии города.

— Социальные проблемы сегодня есть в любом районе, городе, стране. Серов всегда готов к конструктивному диалогу, у него есть опыт, знания, а самое главное — искреннее желание решить проблемные вопросы на вверенном участке работы. Мы готовы оказать и оказываем содействие в решении возникающих вопросов. Нам важно, чтобы жизнь нашего города становилась лучше. Это эффективнее сделать совместно, в команде во главе с руководителем, который знает о проблемах не понаслышке, а изнутри. Поэтому мы заявляем о поддержке деятельности Серова на посту главы муниципального района – руководителя администрации. Считаем недопустимым внесение смуты и разлада, разрушающего политическую и социальную стабильность в МО МР «Печора», — говорится в обращении.

Напомним, съемочная группа федерального издания приехала в Печору 13 января, чтобы снять сюжет о проблемах жильцов дома №69 по Печорскому проспекту. Журналисты хотели получить комментарий от Валерия Серова и требовали, чтобы он проехал к аварийному дому вместе с ними. Попытка диалога провалилась и все переросло в словесный конфликт.

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