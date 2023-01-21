В Коми во время пожара погибла 71-летняя пенсионерка

Фото: МЧС по Коми

В Коми произошел очередной смертельный пожар. На этот раз трагедия случилась в селе Зеленец: в огне погибла пожилая женщина.

Как рассказали в МЧС по Коми, 20 января вечером загорелась одна из квартир в жилом доме. После ликвидации огня на пепелище дома была обнаружена женщина без признаков жизни. Выяснилось, что погибшей является 71-летняя местная жительница.

По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнём.

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