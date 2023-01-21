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НовостиОбщество21 января 2023 12:56

На Коми надвигается опасное погодное явление

В двух районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за обильного снегопада
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми объявлено штормовое предупреждение. В двух районах республики ожидается сильный снегопад и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков ЦГМС.

По данным метеорологов, опасная ситуация складывается в Прилузском и Койгородском районах. Там ожидается видимость не более 1000 метров из-за снегопада.

Непогода должна отступить завтра, 22 января, в шесть утра, обещают синоптики.

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