В Сыктывкаре произошел серьезный пожар в многоквартирном доме

Фото: МЧС Коми

В Сыктывкаре, по информации МЧС республики, 21 января произошел серьезный пожар. В ведомстве сообщили, что возгорание началось в многоквартирном доме на улице Банбана.

В тушении огня были задействованы пожарные гарнизона в Сыктывкаре. Предварительно известно, что пострадавших в ЧП нет. Ликвидировать пожар удалось в течение часа, около 23:00. В настоящий момент устанавливаются причины ЧП. На месте работают дознаватели.

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