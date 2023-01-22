В Коми поймали больше 500 пьяных водителей

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В ГИБДД Коми сообщили, что в 2022 году сотрудники ведомства поймали 541 водителя в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Статистика предоставлена за истекшие 12 месяцев.

Всего суды региона рассмотрели 390 уголовных дел об управлении в пьяном состоянии. Лишили свободы 126 человек, оштрафовали 24 человека, ограничили свободы одного человека. На обязательные работы отправили 224 человека, на принудительные – 12.

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