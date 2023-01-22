В ГИБДД Коми обратились к жителям из-за ухудшения погоды

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми обратились к жителям республики из-за ухудшения погоды. В ведомстве опубликовали предупреждение 22 января. По предоставленным данным, в республике ожидается дождь со снегом, гололедица и понижение температуры. Снегопад в регионе ожидается сильный.

– Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными и осторожными. Выбирайте скорость движения, в соответствии с дорожными условиями, – передается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали сильный ветер и гололед (подробнее)