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НовостиОбщество22 января 2023 13:21

Добровольцы пошили 100 тактических рюкзаков для мобилизованных из Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Для мобилизованных из Коми подготовили 100 тактических рюкзаков. С инициативой выступили в коллективе ООО СПАСФ «Природа». По предоставленным данным, в каждом таком рюкзаке находятся налобный фонарик, спальный мешок, туристический коврик и грелка для рук вместе с термобельем.

Отмечается, что у рюкзака также довольно внушительные объемы, чтобы у бойцов под рукой были запасы еды и воды, а также нашлось место для аптечки и необходимых вещей. Часть рюкзаков отправят в Херсонскую область и Мурманск, а часть – передадут военным, которые находятся на других территориях.

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