Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Коми заключили под стражу депутата Коркеросского района Надежду Макарову, подозреваемую в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Как сообщалось ранее, у депутата Коркеросского района Надежды Макаровой прошли обыски. Она также является председателем сельхозкооператива «Исток». Правоохранители провели обыски и дома в селе Большелуг, и на работе депутата. Ее подозревают в коммерческом подкупе. В СК отметили, что в 2020 году между СПК и индивидуальным предпринимателем заключили договор на капремонт мелиоративного участка на объекте «Вылибский массив». За действия в интересах коммерсанта подозреваемая получила более 700 тысяч рублей.

Суд избрал меру пресечения Макаровой. Подозреваемую заключили под стражу до 18 марта.

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