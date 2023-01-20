В Коми депутата подозревают в коммерческом подкупе

Фото администрации Корткеросского района

В Корткеросском районе председателя сельскохозяйственного производственного кооператива подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, у депутата Коркеросского района Надежды Макаровой прошли обыски. Она также является председателем сельхозкооператива «Исток». Правоохранители провели обыски и дома в селе Большелуг, и на работе депутата.

В СК отметили, что в 2020 году между СПК и индивидуальным предпринимателем заключили договор на капремонт мелиоративного участка на объекте «Вылибский массив». Фигурантка подписывала акты выполненных работ, обеспечивала их оплату и комиссионную приемку. Кроме того, руководитель СПК подписала договор на выполнение аналогичных работ в 2021 году. За действия в интересах коммерсанта подозреваемая получила более 700 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

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