Жительница Коми избила свою 69-летнюю соседку

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В Ухте рассмотрели административное дело в отношении местной жительницы, которая избила свою 69-летнюю соседку. С обвиняемой решением суда взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

По предоставленным данным, ЧП произошло в апреле 2022 года, когда ухтинка находилась на общей кухне вместе с пострадавшей. Установлено, что между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемая нанесла телесные повреждения своей оппонентке.

Суд принял решение взыскать с ответчицы штраф в размере пяти тысяч рублей, а также обязал ее выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

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