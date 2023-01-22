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НовостиОбщество22 января 2023 14:12

Жительница Коми избила свою 69-летнюю соседку

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте рассмотрели административное дело в отношении местной жительницы, которая избила свою 69-летнюю соседку. С обвиняемой решением суда взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

По предоставленным данным, ЧП произошло в апреле 2022 года, когда ухтинка находилась на общей кухне вместе с пострадавшей. Установлено, что между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемая нанесла телесные повреждения своей оппонентке.

Суд принял решение взыскать с ответчицы штраф в размере пяти тысяч рублей, а также обязал ее выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

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