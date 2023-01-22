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НовостиОбщество22 января 2023 14:31

В Седкыркеще намерены проложить газопровод в 2023 году

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Седкыркеща сообщила о своем намерении проложить внутрепоселковый газопровод в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По предоставленным данным, в настоящий момент проложен межпоселковый газопровод с отводами к населенному пункту. Также построен подводный участок через Вычегду. В 2023 году работы планируют завершить в рамках программы газоснабжения и газификации. В 2024 году газ уже подключат к котельной, а после к домовладениям.

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