Житель Сыктывкара получил деньги за сдачу оружия

Фото: Росгвардия
В Росгвардии сообщили, что в Сыктывкаре 39-летний местный житель получил вознаграждение за то, что сдал оружие. Мужчина рассказал, что нашел его в лесу.
По предоставленным данным, сыктывкарец сдал гладкоствольное гражданское оружие. В качестве вознаграждение он получит деньги в размере трех тысяч рублей. В ведомстве напомнили об ответственности за хранение огнестрельных предметов и попросили относиться к этому ответственно.
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