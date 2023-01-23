Житель Сыктывкара получил деньги за сдачу оружия

Фото: Росгвардия

В Росгвардии сообщили, что в Сыктывкаре 39-летний местный житель получил вознаграждение за то, что сдал оружие. Мужчина рассказал, что нашел его в лесу.

По предоставленным данным, сыктывкарец сдал гладкоствольное гражданское оружие. В качестве вознаграждение он получит деньги в размере трех тысяч рублей. В ведомстве напомнили об ответственности за хранение огнестрельных предметов и попросили относиться к этому ответственно.

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