Троих жителей района в Коми сняли с учета за непроживание в квартире

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Администрация Троицо-Печорска через суд добилась снятия с учета трех жителей поселка Комсомольск-на-Печоре. В муниципалитете обосновали свой иск тем, что они долгое время не жили в квартирах.

В Объединенной пресс-службе судов уточнили, что в мэрии обратились в суд, указав, что собственником жилых площадей является муниципальный район. Ответчики долгое время, с 2008 года, не используют и не содержат помещения, но остаются зарегистрированными. Суд удовлетворил требования, решение пока что не вступило в законную силу.

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