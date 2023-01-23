В Коми закрыли зимник в отдаленные села Усинска

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Коми закрыли зимник в отдаленные села и деревни Усинска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о зимнике от 17-го км по направлению автодороги Усть-Уса – Усинск в сторону дороги Захарвань –Денисовка –Мутный Материк с ответвлениями в сторону села Щельябож и деревни Праскан. Там закрыто движение транспорта. Такая мера связана с потеплением. Кроме того, ограничения позволят обеспечить безопасность дорожного движения. При этом из-за закрытия зимника отменяются выезды бригад медиков в села и деревни. О восстановлении движения обещают сообщить дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми за 40 миллионов рублей обустраивают зимник (подробности)