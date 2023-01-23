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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:58

В Коми мужчина воровал из магазинов алкоголь

Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 42-летнего местного жителя подозревают в серии краж из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратились сотрудники сетевых гипермаркетов. Работники смотрели записи с камер и заметили, что неизвестный воровал алкоголь. Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Мужчина выносил из магазинов ром, виски и коньяк. Бутылки злоумышленник прятал под одеждой. Таким образом ухтинец совершил шесть краж.

Возбуждены уголовные дела. В МВД сообщили, что фигурант неоднократно судим. Он дал признательные показания.

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