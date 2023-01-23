Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 января 2023 8:27

В Сыктывкаре у наркоторговца конфисковали 900 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре у наркоторговца 1992 года рождения конфисковали более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, зарегистрированный в Кирово-Чепецке, создал интернет-магазин для продажи гашиша и марихуаны. Злоумышленник организовывал поставку этих наркотиков, возил двоих закладчиков по Коми, а также легализовал полученные таким способом деньги. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

При обыске у него изъяли 727 тысяч рублей и 3 тысяч евро. Деньги конфисковали в доход государства. Пристав сдала валюту в банк, и евро конвертировали в рубли. В общей сложности у преступника конфисковали 910 009 рублей 60 копеек. Всю эту сумму направили в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У жителя Коми конфисковали машину, на которой он ездил пьяным (подробности)