В Сыктывкаре у наркоторговца конфисковали 900 тысяч рублей

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В Сыктывкаре у наркоторговца 1992 года рождения конфисковали более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, зарегистрированный в Кирово-Чепецке, создал интернет-магазин для продажи гашиша и марихуаны. Злоумышленник организовывал поставку этих наркотиков, возил двоих закладчиков по Коми, а также легализовал полученные таким способом деньги. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

При обыске у него изъяли 727 тысяч рублей и 3 тысяч евро. Деньги конфисковали в доход государства. Пристав сдала валюту в банк, и евро конвертировали в рубли. В общей сложности у преступника конфисковали 910 009 рублей 60 копеек. Всю эту сумму направили в доход государства.

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