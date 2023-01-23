В Коми замначальника колонии посадили почти на 14 лет

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В Ухте бывшего заместителя начальника исправительной колонии №24 признали виновным в получении трех взяток и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Так, в 2019 году фигурант получил через посредника от осужденного 40 тысяч рублей. За это замначальника обещал перевести преступника в другую колонию. Кроме того, фигурант получил через посредников от двух осужденных 95 тысяч рублей за то, что пронес на территорию учреждения и передал им телефоны. Они являются запрещенными предметами.

Суд приговорил фигуранта к 13 годам и девяти месяцам лишения свободы. Отбывать срок в исправительной колонии. Мужчину лишили звания подполковника. Фигуранту также запретили занимать определенные должности на девять лет. Полученные деньги конфисковали в доход государства.

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