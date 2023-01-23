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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:37

Сгоревший в Сыктывкаре ветхий дом снесут раньше срока

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Сгоревший в сыктывкарском Лесозаводе ветхий дом снесут раньше, чем планировалось. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пожар произошел 21 января. В 20.54 на улице Банбана загорелся пустующий многоквартирный дом. Пожар удалось потушить в 2.36. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Этот дом был в плане на снос в 2023 году. Однако конкретных сроков выполнения демонтажа не было. В ближайшее время сносить здания не собирались. Но теперь администрация рассмотрит варианты более скорого демонтажа зданий.

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