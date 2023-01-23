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НовостиОбщество23 января 2023 11:19

За неделю в Коми завели 10 уголовных дел на пьяных водителей

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

За неделю в Коми завели 10 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 69 пьяных водителей. В отношении 10 человек завели уголовные дела. Это связано с тем, что они сели за руль нетрезвыми повторно. Уточняется, что 41 пьяного водителя поймали на выходных. В это число входят и те, кто отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего нетрезвых водителей поймали в Сыктывкаре и Усинске, а также в Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Княжпогостском районах.

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