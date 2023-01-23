Мошенники украли у сыктывкарского «инвестора» 1,6 миллионов рублей

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Мошенники украли у жителя Сыктывкара 1959 года рождения 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец нашел в сети платформу, предлагающую дополнительный заработок на купле-продаже акций. Житель Коми оставил на сайте свои личные данные, и ему позвонил неизвестный. Собеседник рассказал, как получать высокий доход от инвестиций.

Под руководством консультанта мужчина переводил деньги. Это были как личные накопления, так и средства, взятые в кредит. В общей сложности житель Коми перевел 1 683 499 рублей. Далее мужчина попытался вывести деньги, но у него ничего не вышло. Тогда сыктывкарец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские ищут подозреваемых.

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