В Сыктывкаре экс-чиновника оштрафовали на 40 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Бывшего начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2021 года фигурант создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право регулярных перевозок. Таким образом чиновник ограничил конкуренцию других участников конкурса. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения. Суд оштрафовал фигуранта на 40 тысяч рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать определенные должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми экс-чиновника на 10 лет посадили за взятки (подробности)