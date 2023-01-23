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НовостиОбщество23 января 2023 13:26

В Сыктывкаре экс-чиновника оштрафовали на 40 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Бывшего начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2021 года фигурант создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право регулярных перевозок. Таким образом чиновник ограничил конкуренцию других участников конкурса. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения. Суд оштрафовал фигуранта на 40 тысяч рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать определенные должности.

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