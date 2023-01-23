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НовостиПроисшествия23 января 2023 13:50

В Коми на три года посадили наркоторговца

Источник:kp.ru
Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В Печоре 24-летнего иностранца признали виновным в приобретении и хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в августе молодой человек заказал в сети синтетический наркотик. Злоумышленник вытащил запрещенное вещество из тайника на территории садового товарищества. Он хранил наркотик при себе до тех пор, пока его не задержали полицейские.

На момент совершения преступления фигурант отбывал условное наказание за сбыт поддельных денег. В итоге его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. У молодого человека также конфисковали телефон, с помощью которого он купил наркотик.

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