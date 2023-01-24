Жительница Ухты убила деревянной палкой убила своего возлюбленного

Фото: архив КП

В Ухте местную жительницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов. По предоставленным данным, она забила до смерти своего знакомого.

Суд установил, что преступление произошло в июне 2022 года на даче во время бытовой ссоры из-за постоянных побоев, которые наносил женщине погибший. В какой-то момент фигурантка уголовного дела схватила палку и ударила ей своего оппонента. После удара мужчина упал на колени, а затем на переднюю поверхность тела. Позже он скончался в больнице спустя месяц.

Суд признал, что женщина не имела умысла во время совершения преступления, однако назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Коми завели 10 уголовных дел на пьяных водителей (подробнее)