Житель Коми устроил дебош в гостинице

Фото: архив КП

В Воркуте на прошлой неделе один из посетителей устроил дебош в гостинице. Об этом сообщили 23 января в пресс-службе Росгвардии Коми.

По предоставленным данным, дебошир в момент ЧП находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина требовал предоставить ему номер, но получил отказ из-за отсутствующих документов.

В ответ на это он начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, бить кулаками по стене и мешать отдыху постояльцев. Когда после нажатия тревожной кнопки на место ЧП приехали росгвардейцы, он начал применять силу. После этого нарушителя спокойствия все-таки задержали и передали полиции.

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