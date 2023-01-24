Житель Коми устроил дебош в гостинице

Фото: архив КП
В Воркуте на прошлой неделе один из посетителей устроил дебош в гостинице. Об этом сообщили 23 января в пресс-службе Росгвардии Коми.
По предоставленным данным, дебошир в момент ЧП находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина требовал предоставить ему номер, но получил отказ из-за отсутствующих документов.
В ответ на это он начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, бить кулаками по стене и мешать отдыху постояльцев. Когда после нажатия тревожной кнопки на место ЧП приехали росгвардейцы, он начал применять силу. После этого нарушителя спокойствия все-таки задержали и передали полиции.
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