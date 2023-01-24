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НовостиОбщество24 января 2023 5:45

Житель Коми получил срок за продажу арестованного автомобиля

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сосногорске осудили 63-летнего жителя села Нижний Одес за то, что он продал автомобиль Datsun On-Do. По предоставленным данным, у фигуранта уголовного дела имелась задолженность по кредитам, а машина была арестована.

Суд установил, что мужчина о факте ареста машины знал, однако все же продал ее осенью 2021 года. Свою вину обвиняемый признал, суд ему назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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