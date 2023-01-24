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НовостиОбщество24 января 2023 6:15

Роспотребнадзор поручил провести в Коми эпидемиологический мониторинг

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Коми распорядился провести в республике эпидемиологический мониторинг. Соответствующее постановление опубликовано и подписано главным санитарным врачом региона Людмилой Глушковой.

В документе уточняется, что в целом прививками охвачено 95% населения, однако выявлены 12 детей, у которых нет антител к полиовирусу третьего типа, к кори – у 14 детей и 71 человека, к краснухе – у 12 детей, к паротиту – у 72 детей, к гепатиту В – у 118 человек.

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