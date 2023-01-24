В зоне проведения СВО погиб уроженец Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Ухты Роман Веремчук. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Веремчук родился в Ухте. Житель Коми служил по призыву, но совсем недолго. В связи с болезнью его уволили в запас. В мае 2022 года Веремчук записался в добровольцы. В 13 отряде «БАРС» он сначала был старшим наводчиком группы минометной батареи, а затем водителем. Ухтинец погиб в результате минометного обстрела в ЛНР.

– Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким, – написал Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ходе специальной военной операции погиб Дмитрий Гущин из Коми (подробности)