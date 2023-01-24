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НовостиОбщество24 января 2023 7:23

В Коми жители поселка остались без пешеходного моста

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Жители ухтинского поселка Озерный остались без пешеходного моста. По этому сооружению люди добирались в город.

Теперь же мост перекрыт. Объект разделили на две части высоким забором. При этом у людей есть альтернатива – путепровод. Однако, по словам жителей, тротуары там почти не чистят, а потому пешеходам приходится ходить по дороге. Люди опасаются, что это может привести к ДТП. В администрации Ухты пояснили, что мост закрыли работники ОАО «РЖД», передает БНК.

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