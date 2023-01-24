В Коми КамАЗ протаранил Mitsubishi: водитель в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 23 января, в Усинске столкнулись КамАЗ и Mitsubishi L200, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в восемь утра на улице Промышленной. 26-летний молодой человек за рулем КамАЗа выезжал с территории, прилегающей к дому №14. Водитель двигался в сторону Западной и не уступил дорогу встречному Mitsubishi.

В результате ДТП пострадал 67-летний водитель иномарки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибленные раны носа и грудой клетки. Пострадавшего увезли в больницу.

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