В Ижемском районе Коми закрыли зимники

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

Зимники в Ижемском районе закрыли до наступления морозов. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Речь идет о зимнике Пильегоры – Чаркабож. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за погоды 17 января на зимнике ограничили проезд грузовиков. Кроме того, грузоподъемность на ледовой переправе через реку Большая Вольма составляет три тонны. Однако, несмотря на ограничения большегрузы завозили по зимнику уголь для котельной в селе Няшабож. В итоге объект пришел в ненормативное состояние. В настоящее время подрядчик ведет восстановительные работы.

Зимники Пильегоры – Чаркабож и Ласта – Том временно закрыли. Ограничения будут действовать до наступления устойчивых морозов. Такие меры связаны с тем, что несущая способность зимников снизилась. О возобновлении их эксплуатации пообещали сообщить дополнительно.

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