Украина ввела санкции против сыктывкарского архиепископа Питирима

Фото: vk.com/pitirim1961

Украина ввела санкции против архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил сам священнослужитель.

В список также попал еще 21 представитель Русской православной церкви. Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми священнослужители могут распоряжаться через третьих лиц. В отношении Питирима ограничения будут действовать 30 лет. Санкции на такой срок ввели еще в отношении пяти иерархов.

– Божие благословение. Благодарю всех. Сегодня меня включили в список Патриотов России! – написал архиепископ.

Питирим считает, что эти санкции ввел не украинский народ, а враги церкви. Он подчеркнул, что к украинцам испытывает братскую любовь.

– У меня по рождению на Кубани родной язык – так называемый суржик, включающий элементы украинского и русского языков, – добавил иерарх.

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