В Коми во время вечеринки 39-летний мужчина жестоко убил зятя

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В Удорском районе Коми трагически оборвалась жизнь местного жителя. Мужчина погиб от рук брата своей жены во время застолья.

Как сообщает СУ СК России, трагедия произошла в ноябре прошлого года в посёлке Усогорск. Мужчины выпивали и весело проводили время, но в какой-то момент 39-летний житель посёлка накинулся на затя, стал избивать, а затем и вовсе заколол его насмерть.

— Во время совместного распития спиртного обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных ссорой, избил зятя, после чего, вооружившись колюще-режущим предметом, нанес ему несколько ударов в область шеи и лица. От острой массивной кровопотери, развившейся в результате полученного ранения шеи с повреждением артерии и вены, потерпевший скончался на месте происшествия, — раскрыли подробности трагедии в Следкоме.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

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